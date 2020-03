Jujuy Jiménez aclara: "Con Juan (Martín del Potro) no estamos separados"

Sofía "Jujuy" Jiménez y Juan Martín del Potro atraviesan un duro momento personal y, según informó Rodrigo Lussich en Intrusos, la pareja estaría alejada.

Aunque la información no está confirmada, el periodista aseguró que los indicios comenzaron en las redes sociales: pocas publicaciones juntos y cero likes.

Mientras atraviesa la cuarentena, la modelo comparte en sus redes sociales parte de su vida cotidiana en aislamiento. En una de sus últimos post, la diosa comentó cómo le pegó la medida contra el Coronavirus.

"Que cómo la estoy llevando? Aca, re tranquiii Alguien me cree que por las noches me duermo súper triste? Como con una angustia, no se una sensación rara...(ahí me pongo una meditación para relajar y dormir tranquila) después les paso por stories. Están buenísimas! De todos modos, siento que no debo ser la única no? Pero al otro día, me despierto hago mi yoguita, mis respiraciones conscientes un poco de meditación, desayuno...y el día arranca", tiró.

Ante la noticia, Primiciasya.com se contactó con ella para aclarar o desmentir el trascendido periodístico.

Sofía, gentilmente, afirmó: "Perdón que les contesto a todos lo mismo porque me explotó el teléfono".

"Entiendo y agradezco la intención de ir a la fuente! No estamos separados, de hecho llegamos juntos de Miami hace 12 días y estamos haciendo la cuarentena juntos", aclaró la ex conductora de América.