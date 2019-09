¡Juega por $750 mil! Silvia Süller fue al programa de Del Moro porque necesita operarse

Este no ha sido un gran año desde lo económico para Silvia Süller, algo que ha manifestado en varias ocasiones mediante sus diferentes redes sociales.





Es por ello que la exvedette ha tenido que recurrir a diversas estrategias para poder obtener dinero y poder pagar sus cuentas.





La última vez, había pedido por Twitter una modesta donación de 100 mil dólares a sus seguidores, para poder así adquirir una casa.









Y este jueves, Silvia fue a jugar con Santiago del Moro en "Quién quiere ser millonario". "Vine con una idea, quiero ganar un millón", contó la exvedette, para luego definir en qué invertiría la plata





La rubia estuvo en el ciclo de Telefe porque necesita el dinero para poder alquilar un departamento en el cual vivir y para realizarse dos operaciones.





"No tengo garantía para alquilar el departamento, para dos años. Y tengo que hacerme dos operaciones. Se me rompieron las prótesis y hay que cambiarlas. Y me tengo que operar de la vista en Mendoza", contó la mediática.





"Está pasando una situación económica difícil y este dinero será una gran ayuda para ella", señaló Santiago.





Hasta el momento, Silvia acumuló un premio de 500 mil pesos y este viernes le tocará, si es que acepta, responder por 750 mil pesos. ¿Lo hará?