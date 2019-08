Juanita Viale y una nueva imagen que la vincula con un funcionario macrista

Entraron separados, pero se los vio juntos. Días atrás, Juanita Viale (37) fue a una gala que se organizó en el CCK para disfrutar el concierto que brindaron Daniel Barenboim y Martha Argerich. Y al evento también acudió Francisco Pancho Cabrera (63), ministro de Producción de la nación hasta mediados de 2018 y con fuerte presencia en el Gabinete de Mauricio Macri.





En marzo de 2016, la actriz y el funcionario fueron fotografiados en Punta del Este, y las versiones sobre un affaire entre ellos se instaló fuertemente en los medios especializados.





En aquel momento, la supuesta pareja intentó resguardarse del asedio de los medios en la casa que la familia de Mirtha Legrand posee en José Ignacio. Sin embargo, un accidente obligó a que Pancho saliera de la residencia, revelando su presencia en el lugar.





"Mensaje para todos los fotógrafos que me sacaron fotos este fin de semana. No especulen con mi relación con Pancho Cabrera. Es mi amigo. Yo estoy muy bien emocionalmente. Así que para los que quieren hacer una noticia donde no la hay, ya se los aviso. No vaya a ser que inventen tapas de revistas o notas. Pareciera que no se puede tener amigos, les digo que soy muy feliz mientras otros intentan serlo", escribió Juanita en Twitter.





Días atrás, la actriz y su "amigo" volvieron a salir, otra vez cuidándose de que los fotógrafos no los retrataran juntos.





Sin embargo, una imagen registrada por CARAS muestra a Pancho y Juanita sentados juntos, disfrutando del concierto desde primerísima fila.

juanita viale con macrista.jpg





Juanita no fue la única figura presente en el evento organizado por el Secretario Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. Andy Kusnetzoff, Gabriel Corrado, Inés Estévez, Oscar Martínez, Leonor Benedetto, Laura Novoa, Cristina Pérez y otros famosos se dieron el gusto de ver la actuación de dos de los músicos más consagrados del mundo.





A pesar de estar rodeada de colegas y conocidos, a la hora de elegir su butaca, Juanita se sentó cerca de Cabrera. Hace rato que a la actriz no se le conoce una pareja oficial. Las últimas novedades sobre su vida sentimental se remontan al verano pasado, cuando se la vinculó con el actor Luciano Cáceres, su compañero en la obra teatral "El ardor".