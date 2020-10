Juanita Tinelli deslumbra como modelo y está igualita a su hermana Cande

Juanita Tinelli arrasó en las redes sociales con su reaparición en Instagram. Hacía casi un mes que la hija de Marcelo Tinelli no posteaba en la red social más usada por los famosos y sorprendió con dos stories seguiditas que la mostraron más linda que nunca.

Con sus 17 años, Juana Tinelli se ha vuelto una referente para muchas adolescentes que la siguen. Ya hizo sus primeros pasos como modelo para Lo Management y hace poco volvió a ejercer como top para promocionar una línea de indumentaria.

Juanita sorprendió con su osado look. La it girl lució una blusa con espalda al desnudo, pantalón tiro bajo y ropa interior al descubierto con un estilo muy similar al que suelen usar diosas internacionales como Kendall Jenner y Bella Hadid. Este sábado la hermana de Cande y Mica redobló la apuesta y revolucionó a sus seguidores con dos fotos que publicó como stories de Instagram. En la Primera imagen, Juanita Tinelli posa en su habitación con un look total black y la foto cuenta con un detalle particular: un corazón, a modo de emoji, que le cubre el ojo izquierdo.

Juana Tinelli.

En la segunda foto de Juanita se mostró con uno de sus looks más arriesgados ya que se animó a subir una selfie en ropa interior posando frente a un espejo.