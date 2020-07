Juanita Tinelli debutará en el "Cantando 2020"

La productora LaFlia trabaja contrarreloj para el comienzo del Cantando 2020. La fecha prevista es el 20 de julio en horario prime time por la pantalla de El Trece. Ángel de Brito y Laurita Fernández serán los conductores del certamen que se realizó por última vez en 2011. Serán 16 famosos con sus respectivos soñadores que deberán mostrar su talento para cantar frente a un jurado de especialistas.

Lo interesante es que Juanita Tinelli se sumará al programa. A la joven de 17 años siempre le gustó estar frente a cámara y ha realizado algunas participaciones bailando en ShowMatch, el ciclo conducido por su papá, Marcelo Tinelli, que también podría regresar a la pantalla el 21 de septiembre. De esta manera, El Trece busca reforzar su programación para ganar la batalla del rating contra Telefe.

“Esto es primicia, no sé cómo no lo conté antes. Va a trabajar en el Cantando, conmigo, muy cerca mío, no puedo decir todavía de qué manera, la señorita Juanita Tinelli”, reveló Ángel en su programa radial El espectador que se emite por CNN Radio (AM 950). “Ella ya está grande, ya creció. No es la Juanita que veíamos con la florcita hace 12 años en Bailando por un sueño, ya es una señorita”, agregó.

Aunque no quiso dar detalles sobre el rol que ocupará la hija de Paula Robles, sí aclaró que no formará parte de la producción. “Si fuera detrás de cámara no tendría gracia”, afirmó el conductor de Los ángeles de la mañana. Seguramente, habrá una gran expectativa para ver cómo se desempeña la adolescente en este ciclo de entretenimientos.

Carmen Barbieri fue la primera famosa confirmada para el Cantando 2020. De esta manera, la capocómica volverá a trabajar con LaFlia, luego de haber sido jurado y la primera ganadora del Bailando 2006. La idea es mezclar famosos con una gran trayectoria artística así como jóvenes talentosos que recién arrancan en el mundo del espectáculo.

También competirán en el programa Miguel Ángel Rodríguez, Adabel Guerrero, Georgina Barbarossa, Lola Latorre, Floppy Tesouro, Flor Torrente, Sofía Morandi, Dan Breitman, Lizardo Ponce y Lucas Spadafora. Todavía falta confirmar a otros famosos. Los que ya dijeron que sí comenzaron a ensayar a través de Skype o Zoom.

Romina Malaspina había sido convocada para ser parte del Cantando 2020. La conductora de Canal 26 dio su palabra de que iba a ser parte, pero más tarde la joven se arrepintió. Dio marcha atrás y la manera de comunicarlo, faltando muy poco, al menos, hizo que más de uno en la producción se agarrara de los pelos.

“Siento que no voy a poder, que no voy a poder dar todo de mí”, dijo la marplatense en Los ángeles de la mañana. Luego, agregó: “Vine a anunciar que no voy a ir porque me agarró desprevenida todo esto. Fue todo tan intenso en las últimas semanas, con todo lo que me viene pasando que, de verdad, vengo a darles la gracias por la oportunidad increíble”.

Para el jurado del certamen habría sido convocado Luciano Pereyra, quien estaría en plena etapa de negociación. Quienes ya están confirmadas para esa labor son Nacha Guevara y Karina La Princesita, o sea, la mitad de los integrantes. A su vez, Jimena Barón rechazó la propuesta.

