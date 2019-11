Juanita Repetto se hizo una cirugía estética y mostró el resultado en las redes

Juana Repetto contó este fin de semana lo que muchas famosas ocultan: la actriz publicó en sus redes sociales que el viernes a las 17.30 ingresó al quirófano para hacerse un retoque estético y aclaró que todo salió bárbaro. "A las 19 ya estaba en la habitación de nuevo, y a las 22 llegué a la casa de mi mamá", contó en Instagram Stories.





La hija de Nicolás Repetto se sometió a una cirugía para mejorar el aspecto de sus lolas, ya que además de amamantar a su hijo Toribio durante 3 años, bajó 43 kilos en el último tiempo





En septiembre, en una nota que le dio a la revista Hola!, la hija de Reina Reech detalló cómo logró adelgazar todo lo que subió durante el embarazo: "Me ayudó una nutricionista con un plan, más unos grupos motivacionales vía WhatsApp. Así, llegué a un peso que jamás había tenido y estoy más sana que nunca. En casa comemos de todo, menos productos industrializados", señaló.





Juana también dijo que cuando estaba en la recta final de la gestación, la balanza llegó a marcar 99: "Le pedí a mi médica que no me pesara más. Mi bebé nació con 4,14 kg y cuando me retiré de la clínica tuve que hacer mucho ejercicio".





En las últimas horas, la actriz y panelista de El Diario de Mariana mostró una foto donde se ve el resultado de su transformación. "Boobies", comentó señalando su nueva delantera. Durante los próximos días deberá hacer reposo y sus familiares tendrán que ayudarla para evitar esfuerzos.





juana repetto cirugia.png







Fuente: nexofin