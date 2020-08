Juana Viale sorprendió con su look: “Está inspirado en los años ’60”

Así como a medida que fue pasando el tiempo Juana Viale comenzó a sentirse más cómoda durante las entrevistas en la histórica mesa de su abuela, también empezó a soltarse a la hora de presentar su look al comienzo de cada emisión. Sucede que en los primeros programas en los que le tocó reemplazar a Mirtha Legrand, ella decía que mostraba sus exclusivos diseños solo porque la conductora se lo podía, pero ahora disfruta de cada minuto que está frente a cámara.

En todas las emisiones de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, Juana se toma los primeros minutos para presentar su look, y el que lució el sábado llamó particularmente la atención de sus seguidores por estar inspirado en la década del ’60.

La actriz volvió a elegir al diseñador Gino Bogani, con un vestido corto a la rodilla en bicolor. El modelo está realizado íntegramente en encaje, un gran escote “V” y cuello levantado en solapas. Para completar su look, eligió unos aros, joyas y una vincha.

“Buenas noches a todos. Me armé un looketi, por si no se dieron cuenta. Miren lo que es esta belleza que tengo del señor Bogani. La pollerita de abajo muy linda. Es un vestido azul petróleo bordado. Es una belleza, una modernidad que solamente Bogani puede hacer, y me lo hizo a mí. Muy lindo, me encanta y es divertido”, dijo con una gran sonrisa la conductora, al inicio del envío.

El make up, también a tono con el estilo vintage. “Quiero agradecer a Mauricio Catarain, que hizo este delineado espectacular, todo inspirado en los años ’60”, contó. El propio Catarain dio más detalles en su cuenta en Instagram: “Hoy me inspiré en los ’60s, potenciando los diferentes delineados característicos de la época en tonos negros y blancos. Pestañas inferiores muy marcadas”.

“El pelo no me lo corté todavía. Gracias a todos, me encanta mi look”, cerró el tema Juana antes de sentarse en la mesa junto a sus invitados: Coco Sily, Gabriel el Puma Goity, Daniel Aráoz y Roly Serrano.

A través de las redes sociales, los fanáticos del programa expresaron sus opiniones sobre el particular look de Juana. Como siempre, hubo voces a favor y en contra, pero la gran mayoría destacó que fue una decisión acertada haber lucido ese vestido.

La conductora se vio envuelta en una polémica recientemente al decir que “antes estudiar en la UBA era palabra santa”, pero “hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde”.

Recibió muchas críticas por estos dichos, entre las que se destacó la de Carolina Papaleo. “Uff, estoy al horno. Según Juanita, caí en la escuela pública y es la segunda carrera que caigo en la UBA”, escribió la actriz en su cuenta en Twitter.

Junto a su mensaje, compartió el tuit de Aníbal Fernández en el cual recordó la nota sobre los dichos de Viale y también destacó un artículo de Infobae de junio de 2019 que indicaba que “por quinto año consecutivo, la UBA fue elegida como la mejor universidad de Latinoamérica”.

Al ver la mención de su colega en las redes sociales, Juana Viale utilizó la misma vía para contestarle a la actriz. “No te pongas así... yo también estudié en la escuela pública”, aseguró la nieta de Mirtha Legrand.