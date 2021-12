Juana Viale se despidió de "La Noche de Mirtha Legrand"

Fue entonces que recibió un ramo de flores y una carta con unas sentidas palabras dedicadas a ella.

“Ya lloro sin saber qué es. Dice así: Juana, hace dos años fuimos en busca de ayuda ante el flagelo que aún hoy sigue. El programa debía seguir, era la voluntad de tu abuela, encontramos tu ayuda y hoy tenemos una conductora en constante evolución y protagonismo. Tu crecimiento nos llena de orgullo y es merecido. Te amamos y donde sea estaremos juntos siempre, Nacho, Diego y todo Story Lab”, comentó la conductora, sin poder contener la emoción.

El agradecimiento de Juana Viale

“Gracias. Yo lo que quiero decir es que uno es un protagonista o un participante más. Sin mis invitados, sin mi producción, sin lo que es Jime cocina, mi equipo de producción, Kary, los técnicos, los cámaras, la gente con más trayectoria que me enseña a hacer esto, yo caí acá como dicen, por arte de magia, yo estoy eternamente agradecida”, señaló agradecida.

“Respeto a todo el mundo, respeto que vengan acá y puedan decir lo que quieran. Soy una agradecida de la vida y termina este ciclo hermoso, que me dio mucho. No sé qué va a pasar el año que viene, tampoco me interesa, porque el destino me lo va a hacer saber, y solamente palabras de amor y agradecimiento. Brindo por todos mis invitados, siempre”, cerró Juana Viale.