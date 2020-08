Juana Viale narró cómo fue el intento de robo que sufrió

En medio de la charla y del debate por la suba en los hechos de inseguridad, Juanita Viale contó una experiencia traumática que vivió en Dorrego y Libertador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"A mí me pasó en Dorrego y Libertador. Estaba frenada, con un auto que me habían prestado, no tenía vidrios negros, a mí los vidrios negros me dan como protección, y estaba con mis tres hijos. Silvestre adelante, Ambar y Alí atrás. Tenía el vidrio así abierto", dijo la actriz devenida en conductora.

Y agregó: "Ese semáforo lo conozco de memoria, sé los que están, el que te pide plata, el que no, pero vi a dos que no había visto nunca. Y se separan. Uno va al auto de al lado y el otro acá. Yo me puse a mirar para adelante y metí el celular abajo de mi pierna. Empecé a pensar todas las posibilidades que tenía para salir de esa situación. Que era: poner primera en un auto manual, todo en milisegundos"

Juana dijo que su reacción fue inesperada. Que nunca imaginó que podía enfrentar a los ladrones.

"Dame todo lo que tenés y yo no podía reaccionar. Vino el otro y le dice que yo no le quería dar nada. A mí se me congeló el cuerpo. Y ahí reaccioné. ´¿Qué dijiste?´, le dije. No sé si fue mi cara y me dijo ´no, es una joda´. Me enojé tanto, no sé si era verdad o mentira pero no me gustó nada la situación, mis hijos lloraban, era caótico, pero me bajé del auto y los pibes se fueron, tuve suerte. Nunca pensé lo que hice", enfatizó la nieta de Mirtha Legrand.

Y remató: "Mirá si yo lo atropellaba con el auto, para defender a mis tres hijos. No sabía bien qué hacer, mirá si accionaba".