Juana Viale hizo un irónico pedido en su programa: “Que el señor Presidente me explique en qué fase de la ‘no cuarentena’ estamos”

El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández realizó un anuncio en el que confirmó la extensión del aislamiento social obligatorio para evitar la propagación del coronvirus hasta el próximo 30 de agosto. Sin embargo, por sugerencia del equipo de especialistas en salud mental que lo asesoran, el mandatario evitó utilizar la palabra “cuarentena”. Pues bien, convertida en una suerte de nueva referente política, este sábado Juana Viale abrió una nueva emisión de La Noche de Mitha haciendo referencia a este tema.

“¿Como están? Buenas noches a todos! Bienvenidos de vuelta al pantalla de El Trece a todos los que nos están viendo, muchas gracias por acompañarme”, saludó la actriz al dar comienzo al programa. Y, enseguida, reflexionó: “Otro sábado más en la ‘no cuarentena', no sabemos cómo decirlo ya... Yo ya no sé. Que alguien me diga, señor Presidente, en qué fase estamos de la ‘no cuarentena’, o cómo hay que denominarla. Por favor”.

Consciente de la repercusión que tienen sus palabras en los últimos días, Juana puso su mejor sonrisa y continuó con la presentación del ciclo. “Pero muy entusiasta, muy feliz, porque estoy haciendo otra vez el programa con toda esta compañía que son toda esta técnica y mi producción. Es gente que me quiere y algunos no tanto... Bueno, chiste”, bromeó antes de mostrar su look.

Lo cierto es que el tema no quedó ahí. Y, minutos más tarde, la actriz volvió a hablar del anuncio del Presidente con sus invitados del día: Horacio Cabak, Felipe Miguel, Marcelo Mazzarello y Silvia Fernández Barrio. “¿Alguien conoce algo para nombrar la nueva fase de la no cuarentena-cuarentena (sic)?” preguntó. Y luego dio algunos posibles ejemplos, haciendo un juego de palabras con el dólar: “La cuarentena blue, la cuarentena paralela...”

Desde que se alertó sobre la necesidad de proteger a los adultos mayores del COVID-19, Juana tuvo que ocupar el lugar de su abuela, Mirtha Legrand, al frente de sus “mesazas”. Pero lo que ella pensó que iba a ser un reemplazo de dos semanas, terminó extendiéndose por cinco meses. Y, en todo este tiempo, la actriz demostró que puede ser tan o más filosa que la Chiqui a la hora de hablar de cuestiones políticas.

Por ese motivo, la semana pasada Viale fue invitada al programa Verdad Consecuencia, de TN. Y, allí, fue consultada en por diversos temas de actualidad, sobre los que ella no dudó en responder. “No le tengo miedo al coronavirus. Nos vamos a contagiar muchos, no podemos esquivar las balas. Me parece que tenemos que aprender a armar protocolos para vivir con él. No podemos seguir pretendiendo que no nos va a llegar, nos va a llegar a todos”, había dicho en relación a la pandemia.

Al ser consultada por la cuarentena, en tanto, respondió: “El mundo no puede seguir detenido, hay que pensar en protocolos para poder ejercer la libertad. La libertad de trabajo, de opinión, de ejercer las artes, los actores, los músicos… No se puede seguir así. Hay que pensar en la parte emocional… ¿Uno no piensa en un chico encerrado 130 días? ¿No hay psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos?”.

Finalmente, al opinar de Alberto Fernández, a quien criticó en varias oportunidades desde su programa, aseguró: “Me da como una dualidad. Le creo mucho, pero después veo todos los archivos y son dos personas distintas. Así que me cuesta mucho. Pero es el presidente de 45 millones de argentinos”.