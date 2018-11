Juana Viale enfurecida con Guido Kaczka

Juana Viale está furiosa de verdad con Guido Kaczka y así lo expresó durante una entrevista en el ciclo radial "Metro y Medio", el programa de Sebastián Wainraich por Radio Metro.





El enojo de la actriz tuvo que ver con una omisión por parte del conductor, quien durante un reportaje no le preguntó por la película "Camino Sinuoso" que, oh casualidad, se estrenó este jueves.





"La peor entrevista de todas fue la que hice con Guido Kaczka, que hice en la radio, que no me preguntó nada de la película, me dijo camino sinuoso la vida y nunca más me pregunto nada de la peli, un amigo", disparó la nieta de Mirtha Legrand.





Y agregó: "Terminé y me quedé así, llegué de viaje... catorce horas de vuelo, llegué... me fui de Ezeiza directamente a hacer la nota, porque era grabada... y me quedé así como plop!".





"Me fui y dije qué loco que te digan que sí, que se va hablar un poco de la película, que a nosotros claramente a los artistas nos ayuda mucho la difusión, y que nos inviten y a veces nos hacemos invitar para cuando uno tiene que hacer la difusión", concluyó indignada.





Por suerte, Juana sí pudo promocionar su peli en el programa de Wainraich.

Escuchá el audio!

