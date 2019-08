Juana Tinelli habló de su futuro

A sus 16 años, Juanita Tinelli es una It girl y marca tendencia. Con miles de seguidores en las redes sociales es una de las chicas del momento, más allá de su apellido.





Hija menor de Marcelo y Paula Robles, fue la más pequeña de la familia durante muchos años, hasta la llegada de Lorenzo. Su actitud la ha llevado a querer dar sus primeros paso en el mundo del espectáculo, pese a que sus padres prefieren que no queme etapas, disfrute de su adolescencia y termine el colegio antes de emprender su inevitable futuro.





De todas maneras, ella tiene claro hacia dónde quiere ir. En diálogo con la revista Gente, Juana contó: "Creo que voy por lo artístico, me gusta cantar, algo que hago en la intimidad desde muy chica. De hecho estudié canto durante tres años... Y me gusta el baile", pero sus aspiraciones no quedan ahí.





Al igual que sus hermanas, Cande y Mica, a Juana no le es para nada indiferente el mundo fashion: "Me gusta la moda también, tal vez me interese probar en el modelaje. Al menos, para saber si me hace feliz", señaló la joven.





Recordemos que recientemente, Juanita blanqueó su romance con Luigi Bonomi, el que hasta hace unos meses era su concuñado, ya que es el hermano de Luca, el novio de Candelaria.