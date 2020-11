Juana Repetto y Sebastián Graviotto hicieron una fiesta de casamiento silvestre

Días atrás, Juana Repetto y Sebastián Graviotto, el sobrino de Silvia y Guido Süller, se unieron en matrimonio en un Registro Civil, donde solo asistieron los testigos. “Nosotros queríamos hacer el civil en septiembre y el sábado que viene era nuestra fiesta de casamiento. Como a todos, se nos pudrieron los planes. De hecho, creímos que no podríamos si quiera hacer el civil este año. Y, al final, ¡lo logramos! No pudo venir la familia ni toda la gente que hubiésemos querido. Apenas organizamos algo con los más íntimos”, contó la joven en sus redes sociales junto a algunas fotos de la ceremonia.

Ahora la pareja decidió celebrar este amor con todos aquellos que forman parte de su círculo íntimo. Hicieron una fiesta al aire libre en Ingeniero Maschwitz, donde todos tuvieron que cumplir con un estricto protocolo anti coronavirus.

No hubo bartender ni catering porque priorizaron tener más invitados en lugar de empleados. Cada uno tuvo su propio alcohol en gel y se atendió solo. “Es algo re chiquitito con la familia y los amigos, pero igual lo armamos tipo lindo. No hay catering, ponele, porque si había una persona con eso era un invitado menos. No hay barra porque eso también era una persona menos. Es todo autoservice. Hay vino, champagne, birras y comida: agarrás lo tuyo y chau”, explicó la hija de Reina Reech en Instagram.