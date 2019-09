Juana Repetto se sacó con una psicóloga al hablar sobre lactancia materna: "¡Mi hijo no se excita!"

Un intenso debate se desató en el Diario de Mariana en torno a un tópico que despierta posturas encontradas: maternidad y lactancia. La pregunta que originó la controversia fue "¿hasta cuándo conviene darle la teta a los hijos?". La pelea dialéctica tuvo en un rincón a la psicóloga clínica especialista en familia Elvecia Trigo y del otro Juana Repettto, que todavía amamanta a su hijo Toro, de 3 años.





La especialista con su postura provocó sorpresa tanto en Juanita como en la conductora del magazine Mariana Fabbiani. "Me parece bien que cada mamá con su familia decida los pasos sucesivos que va a ir dando este hijo", arrancó la licenciada, pero luego agregó: "No es cierto que no haya una erótica en el momento de la succión. Por supuesto que ese acto es erótico, y el bebé tiene placer, y la mamá tiene placer".