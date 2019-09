Juana Repetto: "Mi hijo me preguntó una vez por el padre y le conté la pura verdad"

Juana Repetto decidió ser madre soltera a través de un tratamiento de inseminación artificial.









Hoy ya con su hijo Toribio de tres años, la actriz contó cómo fue el momento en que su hijo le preguntó por primera vez por su papá.









"Él me preguntó una vez cuando tenía un año y medio, le conté todo con la pura verdad y mucha claridad, y no me preguntó nunca más", dijo Juana en charla con revista Hola! Argentina, que la eligió como figura de tapa.





Y explicó: "El rol del padre lo tiene claro porque yo tengo muchos amigos con hijos, pero nunca me preguntó quién es su papá porque sabe que no lo tiene".









Y profundizó sobre esa charla con su hijo: "La vez que me preguntó fue una noche antes de dormir, que me dijo algo así, como '¿dónde hay un papá?', y yo le expliqué que hay muchos tipos de familia, y que, en nuestro caso, un señor donó su espermatozoide para que mamá pudiera quedar embarazada. Me dijo 'ah' y se durmió".









Y Repetto señaló que no le teme a esa charla aunque sí tiene miedos sobre posibles planteos del nene: "Me preocuparía más si en algún momento me reprocha por qué no lo tiene... Esa conversación me da un poco más de nervios".