Juana Repetto está embarazada de su segundo hijo

Ángel De Brito dio la noticia cerca del final de su programa: "Les venía contando hace tiempo que tenia dos embarazos, ahora son tres. Noelia Marzol ya lo contamos. Ahora es el segundo y para el tercero tengo que esperar unas semanas más porque es por orden de llegada tenemos que ir esperando".

"La que está embarazada por segunda vez y tiene abuelos famosos y hermanos es Juanita Repetto. Le mandamos un beso grande a Juana, que está esperando un bebé con su marido porque se casó hace poco con Sebastián", agregó Ángel.

Y Connie Ansaldi sumó: "Tengo algo para contarte porque hablé ayer. Viste que yo quedé como referente de los viajes. Soy como una asesora de viajes. Se va a Disney ahora seguro a festejar esta noticia con el nen y con el marido y me preguntó a qué parque le convenía ir porque él es muy fanático de los superhéroes".

"Esta información me la trajo Andrea Taboada y venimos cerrando la boca desde el 20 de octubre porque estábamos esperando que se hiciera todos los tests y análisis. No podía creer ella cómo nos habíamos enterado. Cuando me lo cuenta, yo tengo confianza con ella y le escribo, así que me pidió por favor que no dijera nada porque todavía no lo sabían ni siquiera los papás. No lo sabía Nico Repetto ni Reina Reech, les mandamos un beso", cerró el periodista.