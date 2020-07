Juana y Andy confirmaron sus invitados para el duelo del sábado

Cada uno desde un estilo bien definido, Juana Viale y Andy Kusnetzoff volverán a enfrentarse este sábado en la pantalla chica con el objetivo de apoderarse de la mejor marca de rating del fin de semana. La actriz -quien viene desempeñándose con solvencia en el lugar que Mirtha Legrand dejó por precaución, una vez que se decretó la cuarentena por el coronavirus-, respetará la consigna del ciclo de El Trece: brindar en la noche del sábado una propuesta que privilegia la política, y abordar temas más distendidos -aunque sin descuidar la actualidad- en el mediodía del domingo. Por su parte, el conductor de Telefe seguirá con su impronta, procurando tocar las fibras íntimas de sus invitados.

De esta manera, La Noche de Mirtha recibirá a uno de los grandes protagonistas de estas semanas: Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. A su lado, dos periodistas: Carolina Losada y Pablo Sirven. Completará la mesa el modelo Hernán Drago, quien fue noticia en estos días por la dinámica particular de familia: sigue conviviendo con su ex esposa, aunque ya pasó un año de la ruptura.

En tanto, Andy le abrirá la puerta de su PH a Christophe Krywonis. El jurado francés todavía tiene mucho para contar sobre una polémica que, pese al transcurrir de los días, no se agota: la descalificación de Samanta Casais de la final de Bake Off, que terminó consagrando a Damián Basile. También estará la actriz Flor Vigna, quien en estas horas lamentó no haber presenciado los primeros pasos de su sobrino, debido a la cuarentena. En tanto, el diseñador Benito Fernández -quien se separó en estos días de confinamiento- podrá explayarse sobre el duro presente de la industria textil, y la ex Gran Hermano Romina Malaspina dará su postura sobre los looks de la controversia: aquellos que elige para conducir la última edición del noticiero de Canal 26.

El domingo, Eduardo Sacheri será uno de los grandes protagonistas de Almorzando con Mirtha Legrand: el autor de Lo mucho que te amé -que desde su lanzamiento en octubre se mantiene como uno de los libros más leídos del país- podrá hablar sobre el boom de la lectura en cuarentena. Lo acompañarán el biólogo argentino Estanislao Bachrach, uno de los divulgadores científicos más importantes de la Argentina; la actriz Florencia Torrente, flamante confirmada para el Cantando por un sueño 2020; y el periodista Sergio Lapegüe, una de las grandes figuras de El Trece.

Por su parte, Marley cerrará el domingo de Telefe con su Por el mundo en casa. ¿La invitada? Una amiga suya desde hace años, ex compañera en varios éxitos: Noelia Marzol. Además, el conductor presentará las escenografías de la novela brasileña Jesús y recordará la historia de El chavo del 8 desde la famosa vecindad.

