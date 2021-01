Juan Gil Navarro con Covid-19: "Tuve picos de fiebre serios"

“No suelo hacer públicas estas cosas pero dadas las circunstancias me pareció bueno hacer una excepción. El 22 de diciembre me detectaron COVID. Quiero agradecerle a toda la gente del Hospital de Clínicas donde me hicieron el hisopado y al doctor que me atendió”, comienza diciendo Juan en el video y subraya: “En segundo lugar quiero contarles que esto no es una gripecita, no es algo que se pueda pasar rápido para generar anticuerpos ni ninguna de esas pavadas que estuve escuchando durante estos últimos meses”.