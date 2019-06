Juan Di Natale hizo una fuerte confesión sobre Pettinato

Tras la polémica entre los exintegrantes de "CQC", Juan Di Natale habló de Roberto Pettinato, el conductor en la última etapa del histórico programa.





"Tenía contrato firmado para hacer la primera temporada que hace Pettinato, de hecho había llegado a grabar promos. El Trece quería hacer CQC pero quería un trío devuelta y no me querían a mí en el medio y yo no le iba a hacer la segunda a Pettinato, yo sé lo que es fumarse a Pettinato, así que le dije 'yo así no lo hago'", señaló en "Modo sábado".





Y luego agregó: "Lo que tenía que decirle a Petinatto lo hice en la cara y fue un hermoso momento porque además había testigos, fue en una hamburguesería".





"Pettinato se portó muy mal conmigo porque creo que tuve más de un gesto de lealtad y bondad en 20 años", finalizó Di Natale.