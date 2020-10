José María Listorti fue dado de alta tras superar el coronavirus

José María Listorti fue dado de alta, tras permanecer internado casi una semana como consecuencia del agravamiento en el cuadro de coronavirus. Para anunciar la noticia, el conductor publicó un nuevo video en sus redes sociales donde manifestó: “Domingo a la mañana, me están dando de alta. Ya estoy cambiadito, muy contento, muy ansioso... después de estar una semana acá, internado y volver a casa para poder abrazar a mis hijos y a mi familia”.

“Quiero agradecer a todo el personal de salud: doctores, enfermeros, personal de limpieza que nos atienden muy bien con mucha vocación, con mucho amor y mucho cariño. Vuelvo a casa, gracias a todos por los mensajes, los he leído a todos y la verdad es que me han dado mucha fuerza”, continuó José María ya recuperado. Pero advirtió: “Cuídense porque tampoco es joda, no es que ahora yo soy inmune y puede abrazar a todo el mundo, me tengo que cuidar igual, así que cuídense: distanciamiento, tapaboca y todo lo que ya sabemos...”.

El ex VideoMatch fue internado por neumonía y fiebre el lunes, cuando su cuadro de coronavirus se complicó. “El sábado tuve un poquito de fiebre, 38.4, el domingo a la mañana seguimos con fiebre y mi doctor me dijo: ‘No, acá algo pasa’. Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dio que tengo una neumonía provocada obviamente por el COVID”, explicaba el actor, quien ya se encuentra en su casa de Villa Devoto.

“Acá estamos. Una semana complicada. La fiebre subía y bajaba. Tuvieron que ponerme un poco de oxígeno. Por suerte ya hace más de 24 horas que no tengo fiebre”, había señalado este sábado Listorti en un posteo, que acompañó con una foto de él desde su habitación en el Sanatorio de los Arcos.

Denise Dumas, compañera del conductor en el ciclo de El Nueve, estuvo ausente unos días en el programa luego de que su marido, Campi, diera también positivo de coronavirus. Ellos forman parte de la extensa lista de famosos que en las últimas semanas se contagiaron.

Hace unos días, otro ex ShowMatch, Fredy Villarreal, fue dado de alta tras haber estado casi tres semanas internado, también por covid-19. “Motivos por los que decidí quedarme”, escribió el imitador en su cuenta de Instagram junto con un video en el que se lo ve regresando a su casa y fundiéndose en un abrazo con su hija Jazmín de doce años, fruto de su relación con la modelo Carolina Oltra.

En Masterchef Celebrity debieron parar dos días las grabaciones luego de que El Polaco diera positivo. La producción decidió hisopar a quienes mantuvieron contacto estrecho con el cantante y se conocieron dos casos más: Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui. Para poder seguir con el concurso, ellos tres serán reemplazados por Natalie Pérez, Christian Sancho y Dolli Irigoyen.