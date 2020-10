Jorgelina Aruzzi: "Puede ser que haya hecho el amor en un camarín"

Jorgelina Aruzzi fue la invitada de anoche para sentarse en el living de "Estelita en Casa" (América TV).

En una divertida entrevista, Estelita y su invitada hicieron un repaso por los momentos más destacados de la carrera de la actriz y reflexionaron sobre la situación mundial actual.

Con el humor que la caracteriza, Jorgelina no tuvo ningún reparo en contarle a su anfitriona con qué otras actrices la confunden por la calle.

“Castañas, flacas y que hacen reír somos un montón”, contestó. Las parecidas elegidas por la gente son Anita Martínez, Valeria Bertcuelli y Winona Ryder. Ante la carcajada de Estelita, Jorgelina señaló: “Winona mal iluminada, mal alimentada y sin el círculo de luz”.

Luego llegó el momento de las preguntas incómodas y la actriz confesó cambiar las sábanas cada una semana, pero su declaración no tuvo mucha credibilidad. Además confesó tener un TOC con la limpieza bucal y que ha tenido compañeros con mal aliento.

“Constantemente, pero ¿qué vas a hacer? Te la bancas, decís ‘viene la del beso’ y le das un chicle. Y si tiene muy mal aliento decís ‘No, pará, yo me clavo un queso’”, confesó. “¿Hiciste el amor en algún camarin?”, le preguntó Estelita a su entrevistada. “Puede ser” contestó Jorgelina. “¿Cómo puede ser? ¿Eras vos o era Anita Martínez?”. “Para mí era Anita Martínez”, bromearon.

Por último, sobre cómo vive la cuarentena por coronavirus, dijo: “Es un garrón, en lo personal estoy bien, estoy con mi hija, pero es un garrón y va a ser largo y vamos viendo las miserias de cada persona. Hay que pasarla. Tiene que servir para cambiar la mentalidad. No más nueva normalidad, nueva mentalidad. No podemos seguir quemando bosques, no podemos seguir talando y eso no se puede hacer más, pero nadie corta porque es una rueda de negocio”, indicó.