Jorge Rial rompió el silencio y habló sobre el conflicto que tiene con su hija Morena

La semana pasada, Morena Rial, hija del conductor de América, exteriorizó una situación familiar por estar enojada con su padre, quien en ese momento se encontraba en Londres junto a su pareja, Romina Pereiro.





Morena, visiblemente furiosa, comenzó a publicar una serie de stories en su cuenta de Instagram que tiene 550 mil seguidores, donde le pegaba a su padre y la pareja de él. Todo lo expuesto se fue borrando a lo largo de los días porque en la app las historias duran 24 horas.





En su regreso al país y a la pantalla chica, Jorge Rial decidió contarle a su público lo que pasó con Morena y las consecuencias que esto trajo en su vida.

"Elegí durante todos estos días, por una decisión personal, ser esclavo de mi silencio que verdugo de mis palabras. A veces las palabras son inconvenientes. Hay que saber medirlas, distribuirlas. Lo primero que quiero pedir es disculpas a todos. A mis compañeros. A los que están de ese lado. A todos en general. Por haber sido participantes directos de algo que fue vergonzoso", dijo Jorge al comenzar su programa de hoy.





Y agregó: "Sentí mucha vergüenza y todavía la siento. Estoy acá porque es lo que hago. Laburé toda mi vida y me rompo el traste para esto. Este debe ser uno de los pocos laburos en el que te toca estar de los dos lados del mostrador. Estamos detrás contando cosas que les pasa a los demás y después damos la vuelta y estamos del otro lado. Me tocó muchas veces estar del otro lado. Nunca imaginé que de esta manera. Sigo sintiendo mucha vergüenza, más allá que las actuaciones que cada uno tiene de esta cosa. Siento vergüenza porque está mi hija en todo esto, que amo profundamente, que más allá de cualquier discusión y de las cosas que dijo, sé que sale de mi hija y sé que no está pasando un buen momento. Tiene algún problema, estoy preocupado por su salud, por el entorno que tiene, muchos ya pasaron por esto y saben de qué hablo. De golpe explota esta bomba y es una mezcla de cosas. Estoy preocupado por ella, aunque no quiera mi amor. En explosiones que tuvo, lamentablemente, lo va a tener siempre mi amor. Siempre voy a estar al lado de ella. Aunque me putee e insulte. Sé también que hay gente que se está aprovechando de esta debilidad, de este problema que tiene. Estamos tratando de ayudarla. Tiene 19 años, es mayor de edad, ella tomó la decisión de independizarse. Pero yo desde el año pasado ya vengo viviendo esto".





En tanto, Rial dijo que su hija Rocío y su pareja fueron muy importantes para transitar esto días. Además resaltó que su otra hija también sabe lo que vivieron durante todos estos años porque "ella también lo vivió".

"Nunca esperé escuchar cosas tan fuertes de mi hija. Pero el amor hace que yo me banque todo esto. Me preocupa, quiero ayudarla, quiero que sea feliz, que se preocupe por ella, todos pasamos por esa etapa donde creímos que nos llevamos el mundo por delante. La pasamos mal, mi hija Rocío la pasó muy mal. A quien le mando un beso enorme porque me bancó mucho. Y como ella dijo al principio y como ella dijo, ella vivió la misma historia, y por lo tanto muchas de las cosas que dijeron, tal vez ustedes en su casa creyeron algo de eso, yo doy la vida por ellas, y la voy a seguir dando. Ni el novio ni los amigos conocen nada. Y a Romina también, que fue atacada bochornosamente, de una manera inmerecida, porque es mi mujer, una gran mujer, que se rompe el lomo laburando, porque es independiente, es buena mina y no se mereció nada de lo que dijo", enfatizó Jorge.





En todo momento, Rial hizo hincapié de que esto fue algo en donde participó mucha gente. Dio nombres y sostuvo que todo está en manos de abogados.





"Me dolió ver a mi hija estar expuesta por una manera increíble. Yo sé la verdad pero me la guardo para mí. Escuché audios espantosos sobre mí que nunca pensé que iba a escuchar. Pero hay gente detrás de todo esto, como Matías Attem, doy el nombre porque los abogados ya lo tienen, no me quedé quieto, es un señor golpeador de mujeres que participó en un reality, intentó sacar provecho de esto y lo reconoció: él era el que le escribía las cosas a mi hija. Natacha Jaitt, también hay audios de ella. Trabaja de extorsionadora, lo hizo con el tema de los menores, que nada de lo que aportó sirvió, lo digo por las dudas, y después hay un fotógrafo, un medio, los tengo a todos indentificados. Quiero decir para que sepan quién es ella. Que labura de extorsionadora. Pero no le quito responsabilidad a mi hija de esto. Pero a ella la tengo que cuidar. Se tiene que cuidar ella. Yo voy a estar ahí para ayudarla. Realmente fui víctima de una extorsión con muchísima más gente alrededor" .





Morena vive con su pareja, Facundo Ambrosioni, jugador de Temperley, y según se sabe el padre del joven se encuentra detenido en Córdoba. Cuando Rial habla del entorno de su hija hace referencia a la familia de Ambrosioni y de la posibilidad de que Morena haya gastado una suma importante de dinero en la contratación de un abogado para su futuro suegro.





Por último, Rial habló de los que se burlaron de la situación y aprovecharon para hacer comentarios como Nacho Viale y Tamara Pettinato: "Nachito Viale. Sos mal tipo. Pero seguí laburando para los servicios que por ahí venís bien. Y de Tamara Pettinato me extraña porque tiene a alguien muy cerca, que la diferencia es que su papá es un acosador de mujeres"