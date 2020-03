Jorge Rial y la preocupación de su mujer: "Romina me pide que no venga a hacer el programa"

Desde la semana pasada, la televisión cambió para cumplir con las recomendaciones del Gobierno y evitar el contagio por coronavirus.

Por ejemplo, Moria Casán decidió terminar con "Incorrectas" para ceder su espacio a los informativos, en Pol-ka optaron parar las grabaciones de "Separadas" y algunos programas salen al aire con un equipo reducido o grabados con anterioridad.

En "Intrusos", algunos panelistas se quedaron en sus casas. Pero Jorge Rial continúa al frente del ciclo de América TV. Y el conductor contó que su mujer, la nutricionista Romina Pereiro, le recomendó cumplir con la cuarentena.

“Venimos con miedo también, y cada uno en su casa debe tener a su familia diciéndole ‘no vayas’. A mí me pasa. Romina, mi mujer, Ema y Violeta (hijas de ella) me dicen ‘no vayas, no vayas’", contó Jorge.

Y concluyó: "Me cuesta hacer entender esto porque nosotros solamente entendemos que sentimos que tenemos que estar para informar y entretener. Quiero decir que no nos vamos a inmolar, por eso cada día vamos tomando más medidas. Pero vamos a seguir tratando de estar al lado de ustedes. Por eso estamos; no porque estamos locos y nos gusta”.