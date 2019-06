Jorge Rial, tras la muerte de Lucho Avilés: "No lo puedo creer. Fue un maestro"

El periodismo de espectáculos está de luto. Este sábado, a los 81 años, murió Lucho Avilés tras sufrir un infarto.





"Acaba de morir Lucho Avilés, en Palermo", informó Gabriel Levinas en Twitter, comunicando la inesperada noticia, dado que ayer el periodista había dado una nota radial.





El mes pasado, Avilés había estado mal de salud, luego de caerse y fracturarse dos costillas. Dicho padecer lo llevó a guardar reposo casi un mes.





Desde Italia, y sorprendido por la triste noticia, Jorge Rial le dedicó un emotivo mensaje en Twitter: "No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dio la primera oportunidad en la tele. Un cabrón querible. Un abrazo a su esposa y su hijo".

jorge 1



