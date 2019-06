Jorge Rial habló sobre la muerte de Beatriz Salomón y explicó la cámara oculta

Beatriz Salomón

Alberto Ferriols





Rial, quien ayer se ausentó por el feriado, recogió el guante debido a que en las redes sociales lo hacen responsable de un hecho que no se gestó en el programa que él conduce desde hace 19 años.





"Fin de semana duro. Me quiero tomar un minuto para esto. Fue un fin de semana con malas noticias. Una fue la muerte de Beatriz Salomón. Una muerte espantosa, con mucho sufrimiento para Beatriz. Pero quiero hacer un paréntesis acá porque el fin de semana en las redes sociales, sobre todo los trolls, que es gente que vive con guita del estado, son empleados públicos. En el año 2004 se le hizo una cámara oculta al Dr. Ferriols, no a Beatriz Salomón. Muchos lo recordamos porque cuando empezó a salir con Beatriz él era un tipo que iba al interior a operar chicos con labios leporinos, le daban mucho lugar en los medios porque era un trabajo solidario. En este canal, nosotros íbamos a las 11 de la noche, a la 10 de la noche salía Punto Doc, conducido en aquel momento por el Flaco Tognetti y Miriam Lewin. Ellos eran los conductores de Punto Doc, que era una producción de Cuatro Cabezas, una productora emblemática de Mario Pergolini y Diego Guebel . Creo que salían los jueves, un programa grabado", explicó Rial.

beatriz salomon 2.png



Y agregó a su relato: "Ellos hacían un programa en base a las cámaras ocultas. De hecho Miriam Lewin, un par de años antes, en Telenoche Investiga, hizo la cámara oculta al Padre Grassi. Ella se va del Trece y se incorpora a Punto Doc. Un día se empieza a promocionar una cámara oculta al Dr. Ferriols, nadie sabía de qué se trataba porque nunca se dijo de qué se trataba, esto que quede en claro, porque es la verdad. Obviamente que el Dr. Ferriols al ser el marido de Beatriz era un tipo famoso y de interés general. Lo que nadie sabía porque había un silencio absoluto a nivel empresa para saber de qué se trataba la cámara. Beatriz Salomón habla con Luis Ventura porque eran muy amigos, yo no tenía amistad con la Turca, y le pide venir porque quería defender a su marido porque creía que la cámara oculta era por un tema de habilitación de la clínica, ella creía eso porque él le había dicho. Ella pide venir. Ustedes van pegados, en vivo, puedo salir a contestar, pensaba. Incluso discutimos el tema porque era contestarle a un programa del canal. Llegado el día, antes de salir al aire, llega después de las 9 de la noche, se maquilla y arreglamos venir a ver el programa en el estudio de Intrusos que ya estaba armado. Le dijimos que íbamos a grabar todo eso para después mostrar cómo había visto la cámara oculta junto a su marido".





Y también manifestó: "Quiero mostrar los mensajes que recibí en las redes sociales donde me desean la muerte a mí, a mis hijas, a mi mujer... Ante tanta mierda del otro lado vengo a contar la verdad. Estamos grabando y estaba saliendo al aire Punto Doc. En un momento descubrimos que la cámara oculta no era por un tema de habilitación sino porque operaba a chicas trans a cambio de sexo. Esta era la denuncia. Cuando vimos eso el clima fue silencio. Esto era un cementerio. Ferriols se pone blanco, colorado, azul, violeta, es un arcoíris. Ella le dijo que ese no era él. Y él balbuceaba. En el medio, nosotros todavía no estábamos al aire, lo llama su abogado, Mariano Cuneo Libarona, y le dice que se vayan, pero Beatriz se quiso quedar a defender a su marido".

alberto ferriols beatriz salomon.png



En su relato, Jorge expresó que hizo gestiones para que el canal se junte con ella y así poder arreglar el problema. "Después de eso vino muchas veces más a hablar sobre su problema con Ferriols porque él, como buen tipo de guita y poder, no le pasaba plata para sus hijas", enfatizó Rial. El animador remarcó que la reunión entre el canal y ella se llevó a cabo y que se le ofreció una suma importante de dinero y trabajo en las ficciones que se preparaban por ese entonces. "Yo pensé que iba a aceptar porque era muy interesante la propuesta", sostuvo.





Por último, dejó en claro que no hubo censura con ella pero que se determinó no invitarla más a los programas porque optó por hacerle un juicio a la empresa. "Mucho tiempo después ella me inicia juicio a mí, a Luis Ventura y al canal. Fue ahí cuando se determinó que no podía venir a los programas por la querella que nos había iniciado", cerró.





Fuente: Primicias YA



El conductor de "Intrusos" se tomó 20 minutos de su programa para explicar cómo fue el episodio de la cámara oculta que el ciclo "Punto Doc" le hizo en 2004 a quien era esposo de, el doctor