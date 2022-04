Jorge Rial contó que por poder y el dinero terminó un matrimonio

"El poder te puede llegar pero hay que saber administrarlo porque te obnubila. Es algo que te prestan un rato, ven cómo lo manejás y un día te lo sacan. Siempre tenés arriba alguien más poderoso que vos. No conozco a nadie con poder absoluto", señaló Rial en diálogo con Dante Guebel en El Nueve.

"A mí el poder y la guita me trajeron problemas. He dejado un matrimonio, he roto un matrimonio por ambos", añadió Jorge, sin aclarar a cuál de sus dos matrimonios se refería.

Esa picante frase muchos la asociaron al fin de su relación con Silvia D'Auro tras 21 años de matrimonio. El divorcio trajo aparejada una guerra total por la división de bienes y también, incluyó una serie de graves acusaciones personales.

"El poder llega, se abre una grieta y se te instala pero en ese momento, no hay que dejar que te abran puertas, que te adulen. Hay que seguir haciendo las cosas... porque un día, insisto, se te va", cerró Rial.