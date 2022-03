Jorge Rial confirmó su separación y pidió que dejen tranquila a su ex

"Efectivamente estamos separados con Romina... fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente", fueron algunos de los argumentos con los que Rial explicó la situación actual, si bien reconoció que extraña la familia y la casa porque afirmó que siguen siendo una familia. De hecho contó que estuvo presente en el primer día de clases de Ema y Viole, les hijas de su ex.

Por otro lado, agregó que lo afectó mucho la pandemia por lo que entró en una crisis profesional y personal que no pudo superar y recalcó que "A veces el amor no alcanza". Además remarcó que el personaje público y mediático es él, de manera que le pidió a la prensa que dejen de perseguir a Romina Pereiro. Y apuntó directamente contra Pampito por su versión de romance con una periodista de C5N.

"Hoy parece definitivo... no lo sé. Es esto hoy y hay que asumirlo. Y es doloroso", dijo en otro pasaje de los casi 10 minutos que Jorge Rial se tomó dentro de su ciclo radial para confirmar su situación actual. Además confesó que la situación es dolorosa así como no es reciente, y hasta se jactó de que haya pasado tanto tiempo hasta que trascendiese. Por último, desafió "Si quieren saber algo, vengan acá..." y volvió a insistir "No hay terceras, no busquen a nadie... es más, no tengo ganas de estar con nadie... me estoy acostumbrando a la soledad".