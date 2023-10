Jorge Lanata, internado tras sufrir una neumonía

“Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, dijo Lanata en comunicación telefónica con su equipo de Radio Mitre, en donde conduce el ciclo "Lanta sin filtro".

“Ustedes tiene que agradecer que no los escuche, porque si los escuchara echaría a la mitad del equipo", dijo entre risas el también conductor de "PPT" (eltrece).