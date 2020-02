Jorge Lanata bajó 30kg y volvió a hacer radio desde su casa

Jorge Lanata ha atravesado varios problemas de salud que lo han mantenido alejado de los medios, tanto radio como tele. El conductor sufrió una fractura lumbar tras una caída y esto lo llevó a operarse en Estados Unidos. Además, como consecuencia de esto por no tener ganas de comer, según contó, logró bajar cerca de 30 kg.

Este lunes volvió a realizar su programa en radio Mitre, con un estudio montado en su casa."Ando cansado porque las cuatro horas del programa se hacen sentir. Estoy bien de salud. La recuperación es lenta: estoy muchísimo más tiempo sentado que antes. En las cuatro horas, sólo me recliné una vez en la silla. Estoy mejor y ojo, laburar me pone bien. Me gustaron los dos programas que hice hasta ahora. Eso me pone de buen humor. Me predispuso bien el volver a trabajar…", contó Lanata a Clarín.

"Tengo para un par de meses más para agarrar seguridad y caminar confiado. Por ahora sigo con el miedo a caerme y ese tipo de cosas…", agregó el periodista que ha bajado notablemente de peso.

"Bajé mucho de peso, alrededor de treinta kilos, y quiero bajar diez kilos más. Estoy cuidándome. No estoy comiendo boludeces que engordan al pedo. Estuve mucho tiempo con mucho dolor y no tenía ganas de comer. Eso también ayudó a que bajara. Arrancar actividad física ayudó también…", contó, orgulloso de los pequeños pasos que dio tras la operación.

Por otra parte, Jorge dejó en claro que nunca estuvo en duda su regreso a los medios: "No pensé que no iba a laburar más. Mientras me funcione la cabeza, yo voy a laburar. Obvio que me preocupa lo físico, pero me preocuparía cuando me deje de funcionar la cabeza…".