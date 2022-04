Johnny Depp declaró en el juicio que mantiene con su ex

Desde la semana, la ex pareja se enfrenta en los tribunales del estado de Virginia, Estados Unidos, por el artículo de opinión que la actriz publicó hace algunos años en el diario The Washington Post, donde se reconocía como una víctima de violencia doméstica acusando, por ende, a su ex marido.

Así, la estrella cinematográfica declaró mirando a los ojos al jurado del Tribunal: “Hace unos seis años, la señorita Heard cometió algunos actos criminales bastante atroces e inquietantes contra mí que no se basaron en ningún tipo de verdad”. Al tiempo que agregó “Fue un completo shock que lo hiciera, simplemente no necesitaba ir en esa dirección ya que nunca había sucedido nada de eso”.

Al mismo tiempo, Johnny Depp aseguró frente al estrado que “Durante la relación hubo discusiones y cosas de esa naturaleza, pero nunca llegué al punto de golpear a la señorita Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.

El actor Johnny Depp prestando juramento ante los tribunales de la Justicia de Virginia, Estados Unidos, en el juicio que mantiene con su ex, Amber Heard, acusándola de difamación.