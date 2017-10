Quedó confirmado que Joel Ledesma vuelve a la pista del "Bailando" después del escándalo con Melina Lezcano.

El bailarín es el nuevo coach de Nancy Pazos y habló sobre este desafío.

Y sobre cómo es trabajar junto a la periodista en comparación con su anterior experiencia con Melina, sentenció: "Nada que ver. Por empezar, ella (Nancy) es muy segura de sí misma y así se puede trabajar muy bien".





Consultado sobre cómo será si se cruza con su ex compañera de certamen en el estudio, comentó: "Por mí nada, ya fue. No me puedo poner mal de una persona negativa. Al fin y al cabo ella me sacó de su energía confusa y complicada".