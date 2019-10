Joaquín Phoenix dio detalles de la dieta extrema que hizo para ser el Guasón

Joaquín Phoenix la rompe con su nuevo protagónico en la película del Guasón pero componer ese papel no fue nada sencillo. Para hacerlo tuvo que bajar 23 kilos con una dieta peligrosa. "Te afecta psicológicamente, empiezas a volverte loco", reconoció el actor boricua de 44 años.





"Me hice vegano a los tres años, cuando vi a unos pescadores destripar peces y le pregunté a mi madre, llorando, que por qué no me había contado de dónde venía la carne", reveló en una entrevista al El País, de España. Eso hizo que firmará cláusulas en sus películas en las que pedía que sus personajes no utilicen pieles animales.





Sobre la dieta que tuvo que hacer, dijo: "Uno hace lo que es necesario para interpretar el personaje. Ya he pasado antes por el proceso (de pérdida de peso), por lo que sabía exactamente qué esperar. Aunque quizá por ese mismo motivo le tenía más miedo. La primera vez que perdí mucho peso fue extremadamente difícil y no sabía realmente lo que estaba haciendo".





Y, sobre este plan de alimentación detalló: "No solo me alimentaba con una manzana al día. También consumía otros vegetales como lechuga y porotos al vapor", detalló sobre la alimentación que mantuvo durante 4 meses y aclaró que "en todo momento estaba controlado y dentro de parámetros saludables".





"Fue parte de la fluidez que mi personaje experimentó en el movimiento, porque literalmente eres más liviano y tu cuerpo se mueve de manera diferente. Cuando mi peso bajó a lo que era mi objetivo, simplemente me moví de manera diferente. Hay algo que te empodera en la pérdida de peso, porque tomás el control de tu cuerpo, los impulsos", indicó. Aunque también reconoció la parte negativa: "Te afecta psicológicamente, empiezas a volverte loco".





"Hay algo debilitador y perjudicial al respecto físicamente. En mis piernas perdí masa muscular y me volví susceptible a las lesiones de una manera diferente", dijo en cuanto a los problemas que le ocasionó.