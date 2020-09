Jimena Grandinetti: "La producción me pidió que esta semana no vaya"

El lunes, PrimiciasYa.com pudo confirmar uno de los dos trascendidos que se habían instalado en el mundo de espectáculo.

En medio de los rumores sobre el ciclo "Mujeres del Trece", la renuncia de Claudia Fontán fue un baldazo de agua fría para los productores del programa.

"Como habrán visto, no volví. El programa cambió el formato. Así que decidimos, de común acuerdo, no seguir", le dijo Claudia a este portal.

Y ayer, corrieron versiones de que a fin de mes la que dejaría "Mujeres" sería Teté Coustarot, según dieron a entender en "Confrontados".

Jimena Grandinetti.

PrimiciasYa.com también habló con Teté y desmintió esa versión: "Cuánta imaginación! Ni se me cruzó por la cabeza renunciar. todavía no cumplimos un mes de programa y sigo con mucha entrega, y entusiasmo".

Además, en el ciclo del Nueve analizaron la ausencia de Jimena Grandinetti y especularon de que ella tampoco regresaría al ciclo que produce La Flia tras haber quedado cuatro del staff original.

Este medio se contactó con la periodista y conductora y aclaró: "Hasta el momento sigo siendo parte del equipo. El programa tuvo algunas modificaciones, pero se supone que el lunes tendría que volver. No tuve otra novedad hasta lo que sé".

"La producción me pidió que esta semana no vaya porque están probando algo con el formato nuevo, pero no es verdad que me haya bajado del programa, al menos no se me notificó por ahora", señaló Jimena.

Cabe destacar que desde esta semana, el ciclo comenzó con "El casting del Cantando 2020" para ver si mejora su rating ya que viene promediando entre 3 y 4 puntos, según Kantar Ibope, y pierde por el doble con "Cortá por Lozano" de Telefe.