Jimena Cyrulnik contó parte de su oscuro pasado con las drogas

"Mi viejo se fue de casa cuando yo era muy chiquita y después falleció. Yo empecé a trabajar en el medio y tuve que aprender a los golpes. Soy de buscar sensaciones porque quería que la vida me atraviese, y así fue", dijo la rubia en el ciclo ¿Quién quiere ser millonario?





Luego, aseguró que se refugió en la religión para salir adelante. "Me aferré mucho a lo espiritual durante un tiempo, me afeité la cabeza y me alejé... en ese momento me hizo bien, lo necesitaba".





Sobre su situación sentimental, Jimena aseguró que está soltera y que mantiene un excelente vínculo con su ex, Lucas Kirby. "Fueron 14 años de matrimonio, hicimos terapia de pareja, terapia de familia, pero entendimos que cuando hay algo que termina..y la verdad que se dio como con una madurez emocional que hasta me sorprende a mí", cerró.

(Fuente: CARAS)