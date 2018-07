Jimena Barón y una desopilante anécdota

La popularidad de Jimena Barón ascendió en los últimos años debido a su talento y a la llegada que tiene con sus seguidores.





Mediante redes sociales, interactúa con la gente y además cuenta situaciones de su vida, que en muchos casos son divertidas.





Para no perder la costumbre, Jimena contó una graciosa anécdota que vivió durante sus días de descanso en Uruguay.

Embed Una señora fue muy feliz de conocerme hoy en Uruguay. Hablamos un rato y antes de irse me pidió hacer un video juntas.

Ahí le mando un beso al marido y le dijo “Para vos Ricardo, te queres morir que la tengo acá al ladito a @jescirio”

Le expliqué que no era yo. Se bajoneó. — Jimena Baron (@baronjimena) 8 de julio de 2018







"Una señora fue muy feliz de conocerme hoy en Uruguay. Hablamos un rato y antes de irse me pidió hacer un video juntas. Ahí le mando un beso al marido y le dijo 'Para vos Ricardo, te queres morir que la tengo acá al ladito a Jesica Cirio'", reveló en Twitter.

Embed La señora no se fue divertida, más bien decepcionada.

Besos potra! ♥️ https://t.co/rl3WKhvWbf — Jimena Baron (@baronjimena) 8 de julio de 2018







Como no podía ser de otra manera, en el tuit nombró a Jésica Cirio, y rápidamente ella contestó: "Jajaja, sos todo. Te juro, te sigo en las redes y me muero de risa con vos, amo la gente que va divertida por la vida". A lo que Barón, acotó: "La señora no se fue divertida, más bien decepcionada. Besos potra!".