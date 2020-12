Jimena Barón y el Tucu López celebraron su primera Navidad juntos

A mediados de agosto comenzó a salir con López pero, lejos de mostrarse en redes sociales o hablar del tema, decidieron mantener un bajo perfil. A finales de noviembre en una entrevista con Implacables (El Nueve), el ‘Tucu’ sorprendía al dar detalles de su relación con ‘Momo’, el hijo de su pareja. “Es espectacular. Es un niño muy divino. Pero no me gusta mucho hablar de menores de edad en televisión”, atinó a decir. Sin embargo, cuando le preguntaron por su novia, no escatimó en halagos y se explayó sin problemas: “Jime me parece espectacular claramente. Como actriz y como cantante me parece fenomenal pero como persona es mejor. Estamos viviendo algo lindo, copado. Nos reímos mucho juntos”.

A pesar de haber negado las versiones de embarazo, hace semanas el Tucu le confiaba a revista Caras sus ganas de ser papá. “Ahora paso a ser un cuarentón, una edad en la que yo me imaginaba un señor de traje y zapatos con hijos. Pero no pasó hasta ahora. Ser papá es un deseo que me gustaría a full y me pasó en los últimos años cuando fui tío. Siempre pensé que sería una genial idea”.

Fuente: TN