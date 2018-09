Jimena Barón se mostró muy cariñosa en la puerta de la casa de su ex novio

jimena varon novio albañil (1).jpg

Cada uno por su lado en el plano amoroso, la buena onda y la complicidad no dejaron estar presentes entre ellos, tanto en la promoción del film como en las redes sociales.Sin embargo, el vínculo afectivo no estaría del todo disuelto:"En esas imágenes, él le toca la cola... Para mí, ¡hay chape!", dijo Pampito, tras revelar que cuando los entrevistó, después de la cena, se sintió "de más" por la tensión sexual que los rondaba.Sin descartar una reconciliación, el pícaro cordobés comentó: "Lo fundamental es no perder este vínculo. No me imagino un día sin poder hablar con ella, sin saber cómo está... Posiblemente esto sea amor, pero no lo estamos viviendo como pareja. ¿Si la estoy intentando reconquistar? No, creo que no. ¿O sí? Bueno, un poco.... Ella sabe que la adoro".Al ver que Jimena tenía una valija y una mochila a sus pies, el cronista le preguntó si iba a pasar la noche con Rodrigo, y ella hizo reír al novato actor con su sincericidio: "Yo me tengo que ir a casa. Te lo dije antes de comer, para que no te ilusiones. Si vamos a ser sinceros, te lo avisé... Ni en pedo lo invito a dormir, él tiene una casa, acá a una cuadra", manifestó Barón, cómplice con Romero, dejando el restaurante juntos.ciudad