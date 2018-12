Jimena Barón se emocionó tras la confesión de Mery Del Cerro

En medio de las acusaciones que Thelma Fardin disparó contra Juan Darthés y luego de escuchar y conmoverse con el relato de Mery del Cerro, quien anoche en el Bailando confesó haber sido abusada a los 11 años, Jimena Barón, amiga personal de la modelo, se mostró muy conmocionada por lo que acababa de ocurrir y aprovechó para lanzar una profunda reflexión.

"No puedo creer enterarme así, enterarme ahora, enterarme acá... Aprovecho para destacar que pasa esto, que logran que no hablemos, que nos dé vergüenza, eso es lo que hacen los abusadores, los violadores, hoy Juan Darthés dio el ejemplo, nos tratan de locas", arrancó Jimena.

"Thelma, Mery, hay que salir a hablar y hay que librarse de los psicópatas y los abusadores, que además de hacer todas las barbaridades que hacen nos quieren dejar calladas y hacernos quedar como unas locas", agregó, muy conmovida.

"Esto empezó para no parar... Mery, contás conmigo, lo siento mucho, no sé cómo no me dijiste", concluyó Jimena Barón, dirigiendo su mirada hacia Del Cerro.

