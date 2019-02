Jimena Barón regaló algunos consejitos para las futuras botineras

Jimena Barón dio sus consejos para aquellas mujeres que quieran ingresar al mundo botinero en "Cortá por Lozano", Telefe.





Fue durante la entrevista a Alejandra Maglietti cuando la rubia contó su experiencia: "Yo no me fui a vivir, miré un poquito el lugar, me encantó y listo, de vuelta a casa. Me encanta laburar y tener mis cosas".

Embed



Ante este relato, Barón rememoró su experiencia con Daniel Osvaldo: "¡Bien nena! Lo que tendría que haber hecho yo. No largar y si largas casate al toque. Sos la novia que deja todo... Por suerte salió La Tonta de ahí".

"Sos la novia y el día de mañana se tatúan Roberta en el brazo y te quedas con dos ojota y una toalla... Eso jamás", indicó entre risas.