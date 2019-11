Jimena Barón le ganó a Lali y Tini y se llevó el el premio MTV EMA

MTV ya confirmó a los ganadores de las votaciones del público, y en la categoría Mejor Artista Latinoamérica Sur.





Y se dio a conocer que Jimena Barón se impuso sobre los otros nominados como Lali Espósito, Tini Stoessel, Cazzu y Paulo Londra.









“No tengo palabras todavía, necesito unas horas para procesar todo esto. Anoche intenté procesar el solo hecho de estar acá, nominada en Europa junto a los mejores del mundo, con mi música que empezó hace tan poco y con tanta ilusión e inocencia honestamente”, expuso Jimena en un video de Instagram para dar a conocer la noticia.





Y agregó: “Como quienes dicen de chicos que quieren ser astronautas, yo siempre quise ser cantante, crecí, creí que era tarde, pero Dios sabrá por qué, un día recuperé mi amor propio y me convencí de que merecía intentarlo. Nos ha costado todo un huevo estos 2 años, puse cada peso que tenía y remé contra la corriente a pesar de la mierda que me tiraron”.









“Estar acá nominada es inmenso para mí, pero resulta que encima gané. Y quedo muda si, y no quisiera ir hinchada al evento (no voy a mentir) solo decirles que la felicidad no me entra en el cuerpo y que esto es de ustedes al igual que mío. Sin ustedes ahí, yo acá sería imposible”, agregó la interprete del exitoso tema La Cobra.