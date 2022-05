Jimena Barón habló del poliamor y la felicidad

“¿Cómo hiciste para volver a confiar?”, fue una de las consultas que le hizo un usuario. A lo que Jimena Barón se sinceró: “Cuando te rompen el corazón y te hacen cosas que vos nunca harías, se te hace una especie de escudo, de caparazón, duro e impermeable”.

Y añadió: “Te sentís protegida, sí. Pero al mismo tiempo, tus sentimientos y tu sensibilidad que era linda e ingenua, se empiezan a pudrir adentro. No hay que pudrirse por nadie. Hay que aprender y andar más despabilada, no dar y dar, y seguir dando, si no vuelve".

“El amor puro y desinteresado, la entrega absoluta es oro. Dejar pudrir el oro, es perder. Saber compartirlo, es ganar”, cerró sobre esa pregunta.

En cuanto a su objetivo personal admitió que es "una casa" y sobre el poliamor afirmó: "Lo respeto no lo practico. Lo que tengo de parecer una loca lo tengo en verdad de tradicional. A mi dame una casa con jardín, marido, perro, gato, bebes, parrilla, tinto, queso y dulce".

En cuanto a si es feliz, Jimena analizó: "Si fuéramos todo el tiempo felices sentir felicidad dejaría de tener gracia. Seria lo normal en vez de tan especial. Ser feliz es un estado, un momento que hay que disfrutar con la misma calma que hay que pasar los momentos chotos, sabiendo que a la vuelta siempre está la felicidad y en la esquina alguna otra piedra de nuevo. Y así es la vida así que mejor con calma".