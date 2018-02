Jimena Barón ¿Encontró un nuevo amor?

Un 2018 intenso para Jimena Barón. Y eso que van dos meses de año apenas. Luego de su separación de Juan Martín del Potro, del cruce mediático con Moria Casán y del estreno de su videoclip Que regreses tú, los fans se encargaron de instalar rumores de incipiente relación.





"Quédate con un Manager que te mire como @lucasbiren y que te lleve en el chango cuando no quieras caminar más", lanzó en redes sociales y empezó el revuelo.





"Motor absoluto de mi carrera como cantante. Talentoso, honesto y trabajador como ninguno. Te agradezco con mi alma entera. Sos una de mis personas preferidas de toda mi vida", escribió Barón. Y adjuntó una graciosa imagen.





"Che pero hacen linda parejas no sé", respondió una fan. "Quedate con el bombón del manager. Ya está. No busques más. Hacen una hermosa pareja y si no tiralo para la hinchada", agregó otra. Y la catarata de rumores se encendió.





"Tercero en discordia", escribió un tal Fede. Los mensajes de respuesta siguieron: "¿No es más fácil decir que están saliendo?". Otros usuarios se engancharon en la discusión con la siguiente pregunta: "¿No creen en la amistad entre el hombre y la mujer?





El muchacho vive subiendo imágenes con Barón. Claro, es su manager, pero la buena onda que transmiten las fotos da para sospechar.





¿De tanto trabajar juntos, nació el amor? Él la sigue a todas partes. Incluso en algunos pequeños viajes, como el que hizo Barón a Dolores para presentarse en el carnaval de esa ciudad. Las imágenes de ambos (muchas del ante año) dan cuenta de la linda relación de -al menos amistad- que los une...





Mientras, la figura de Barón sigue creciendo en redes sociales. Ella sube la apuesta y se vuelve más mediática que nunca. Su video nuevo ya superó las 124 mil visitas.