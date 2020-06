Jimena Barón usó a Daniel Osvaldo para un tutorial de "maquillaje hot"

Jimena Barón y Daniel Osvaldo siguen reavivando el fuego día a día durante la cuarentena obligatoria.

La cantante compartió un video donde le aplica productos en la cara al futbolista, acompañado por una pícara charla.

“Me preguntan mucho por el cuidado de la piel (odio decir esto, es inchequeable). Me daba vergüenza hacer un tutorial, así que Roberto ligó un facial y de paso les muestro con qué me unto la cara todos los días. Es lo más prolijo que logré en la casa de Los Locos Addams”, explicó la Cobra.

En las imágenes se la ve con las piernas cruzadas y Osvaldo sobre ella con un almohadón, realizaron un divertido tutorial improvisado.

La cantante le esparció sobre la cara un tónico de caléndula en spray, luego una crema hidratante y por último, la vitamina C. “¿No sentís medio caliente?", preguntó ella y ambos se tentaron.

“En serio… porque la vitamina C para mí se puede sentir un poco caliente”, añadió Jimena. "No se va a poder ver nada de este tutorial", contestó él.