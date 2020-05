Jimena Barón se comunicó con Jujuy Jiménez para aclarar el tema Del Potro

En medio de los rumores sobre una posible reconciliación y mensajes cruzados entre Jimena Barón y Juan Martín del Potro, la cantante rompió el silencio.

Lo cierto es que en Intrusos revelaron este miércoles que el tenista habría apostado a un acercamiento con la intérprete de La Cobra generando gran asombro. "Ahora él separado de vuelta volvió a marcar el teléfono de una ex. Aburrido en cuarentena le escribió un mensajito a Jimena Barón. Cuando él ataca el Covid destruye", dijo Lussich.

De acuerdo a algunas fuentes, Sofía Jujuy Jiménez habría visto estos mensajes y por eso se habría separado del tenista. Ahora, fue Jimena Barón quien decidió salir a hablar y negó contundentemente todo, además de contar que se comunicó con Sofía para aclarar las cosas.

"El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina. Estuve ahí y se siente como el culo. Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece. Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana", escribió en Twitter.

Jujuy también hizo referencia a la conversación que mantuvo con Barón en su cuenta de Instagram. “Después de ver, recibir, escuchar, interpretar, imaginar, suponer mucha información de todo, no pensaba salir ni decir nada. Bueno quería quedarme con eso para nosotras, pero como vi que Jime salió a decir, quiero bancarla y contar, porque en su momento así lo sentí también. Se lo quería agradecer porque me parecía un gesto, estas cosas hay que compartirlas, así se contagian y está buenísimo”, explicó la joven.

“Ella de la nada, sin ninguna obligación ni necesidad se tomó el trabajo y el tiempo para que no me perturbe y me aclaró que ella no tenía nada que ver. Eso me parece que está muy bueno su gesto porque no existen muchas ex así”, señaló Jiménez en la red social.

“Fue un gran regalo, lo sabés, estoy compartiendo este regalo. Es lindo en un mundo donde todavía el machismo está tan arraigado y se empieza a replantear un montón de cuestiones. Esta cosa de mujer a mujer hay que celebrarla, aplaudirla, compartirla, para que se contagie”, agregó, muy emocionada la ex del deportista.

“Me quedo con eso, comparto esto, ojalá que todos estén pasando la cuarentena de la mejor manera. Yo trato de refugiarme en mi burbuja, en mi mundo. En mi mundo pasan cosas lindas y locas. Una separación es triste, pero queda ahí, se lo entrego al universo y que tenga que ser lo que tiene que ser. Yo desde acá les mando amor a todos, gracias", finalizó Jujuy.