Jimena Barón atendió a Lourdes ¿Se viene otra guerra?

En "Los Ángeles de la mañana", en su labor de panelista, Lourdes Sánchez no se calla nada.

Hoy, la mujer del Chato Prada no pudo contenerse y terminó ventilando un detalle bomba del acuerdo que habría hecho Jimena Barón para estar en el "Bailando".

Según contó sin filtro Lourdes, la actriz sería una de las beneficiadas en los ritmos, porque tendría puesto por contrato que ella es quién abre cada gala.

Como era de esperarse, Jimena "atendió" en Twitter a la integrante de LAM.

"Contractual? Yo ruego no abrir eh, pregúntale a producción, bah a tu marido más fácil. Tal vez a veces garpa más tirar buena onda q andar tirando todo el tiempo. Producción decide q funciona para el show y el jurado evalúa las coreos, el resto es pura gilada y a la gilada...", lanzó sin filtro.

Y agregó:"Dato de color, yo firmé el contrato del Bailando la semana pasada, también lo pueden chequear con producción. Y ya que están pregunten por mis exigencias, que es una sola: coca light para el Fernet. El Fernet también lo llevo yo de mi casa, en la cartera y convido a todos".

"Si no funciono o bailo mal, lo cual es lógico debido a q soy actriz ponele q cantante y jamás tomé una bendita clase, me iré feliz de haberme animado a exponerme en una disciplina q no manejo. Pero barro jamás, no voy a entrar en la chicana y en la sacada de ojos de la "final", concluyó Jimena.

