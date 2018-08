Jésica Cirio se operó y lo confirmó en Instagram

Jésica Cirio fue operada este martes por una dolencia que arrastraba desde el nacimiento de la pequeña Chloe y le fue fiel a sus seguidores de las redes al contarles lo que le había sucedido.





"Comparto con ustedes mi vida y mi trabajo casi a diario y por eso les quiero contar yo misma que hoy tuve que realizarme una intervención quirúrgica por una hernia umbilical", comenzó a relatar la modelo a través de Twitter e Instagram.





"Como no era nada urgente preferí que Chloe sea un poquito más grande y programé la operación con tiempo. No lo podía dejar pasar porque, como ustedes saben, por mi trabajo y estilo de vida realizo actividad física diariamente y no quería que pase a mayores", aseguró.





"Por suerte estuve en las mejores manos, con mi doctor de siempre Luis Ripetta, que además es amigo de la familia. Estoy muy bien pero tengo que hacer reposo unos cuantos días mientras me recupero por completo!", concluyó.

