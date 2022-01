Jesica Cirio en Miami con su look de playa favorito

El amarillo es, sin dudas, el color de la temporada verano 2022. Las famosas apuestan a llevar prendas de este tinte tanto en sus looks de día como en sus looks de noche: los usan en vestidos de gala, crop tops, faldas y por supuesto, en trajes de baño. Jesica Cirio no se pudo resistir la tendencia del momento y se lució desde Miami con una microbikini amarilla.