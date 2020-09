Jésica Cirio habló de su intimidad y comparó a Insaurralde con un superhéroe

No fue un año fácil para Jésica Cirio de 35 años y Martín Insaurralde de 50. Hace poco el político contrajo coronavirus y su situación fue crítica, estuvo internado en terapia intensiva y se recuperó gracias al tratamiento de plaquetas.

Ya recuperado, volvió a la casa que comparte con la modelo y Chloé la pequeña hija de dos años de ambos. Lo que también regresó entre ellos fue la pasión. Estos más de 150 días de cuarentena sirvieron para revivir la llama de la entre ambos.

La conductora de “La peña de Morfi”, Telefe, dio una entrevista a “La jaula de la moda”, Ciudad Magazine, en la que habló de la intimidad de ambos sin tapujos.

Mariano Caprarola, con un poco de timidez, le advirtió que le haría una pregunta íntima: "¿Cómo estuvo el sexo con mi querido Martín en esta cuarentena?", le consultó y la rubia no dudó en responder: "Realmente increíble".

"Estamos enamorados. El año pasado yo pasé mucho tiempo afuera por mi trabajo. Cada dos meses me iba a Estados Unidos y viajaba por el resto del mundo. Estábamos más a las corridas y creo que esta pandemia hace que estemos melosos. A ese nivel!", sumó.

"¿Y si Martín fuera un superhéroe en la cama qué superhéroe sería?", consultó Caprarola, quien también es amigo de la modelo y conoce en detalle su vida privada. "Ay, qué sé yo... Superman", sugirió.

Pero, le dijeron que si se trepa y hace cosas raras sería más un “Hombre araña”, y Jésica no tuvo dudas en corregirlo: "No, no es tan gimnasta. Eso dejámelo para mí".

Jesica Cirio

Jésica dijo que está sorprendida por la conexión que tiene con su pareja: "El otro día lo abracé y le dije cargándolo 'a veces no puedo creer cómo estamos'".

"Es que primero no pensaba en casarme, tener hijos y mucho menos que me dure tanto un amor y de la misma manera con el paso de los años; y hasta cada vez más porque uno se va enamorando de otras cosas. Es tan linda la conexión que tenemos", explicó.

Además contó que ya no es celosa como lo supo ser antes con otras pareja: "Es verdad, pero eso también pasa por las propias inseguridades de uno mismo y por no madurar. Creo que principalmente era por eso".