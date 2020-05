Jennifer López, con imágenes sexies y reflexiones en Instagram

El coronavirus y la cuarentena obligatoria en la mayoría de los países del mundo ha llevado a que las personas reflexionen y valoren algunos hechos de la vida que quizás antes no hacían. Esto es lo que hizo Jennifer López, como tanto otros famosos en cuarentena, junto a una serie de fotos muy divertidas en donde aparece saltando con una falda blanca.

"En este momento, cuando es tan fácil deprimirse y pensar en todas las cosas que van mal y en lo que no tenemos y no sabemos las respuestas … Me acostumbro a decir tres cosas que agradezco. Tan pronto como abro los ojos y luego en la noche, cuando estoy acostado en la cama, enumero tres cosas buenas en voz alta que sucedieron ese día. Podría ser cualquier cosa … y trato de cambiarlos para que no sean lo mismo todos los días. Mantente positivo y seguro", escribió JLo en su cuenta de Instagram.

Además, la cantante y actriz le dijo a sus más de 120 millones de seguidores que "los amo y los extraño a todos … juntos pronto estaremos", agregó la artista.