Jennifer López cumplió 50 años y recibió un impresionante regalo

Jennifer López cumplió 50 años y como no podía ser de otra manera, la cantante lo celebró a lo grande. En una mega fiesta, realizada en una exclusiva disco, JLo bailó, ofició de DJ y sopló las velas de una inmensa torta.









Pero más allá de la lujosa velada, a la que ya está acosumbrada Jenny from the block, la cantante recibió un costoso regalo de su prometido, el exjugador de los New York Yankees, Álex Rodríguez, quien la sorprendió con un espectacular Porsche 911 GT3 último modelo.









El auto de alta gama cotiza apróximadamente unos 200 mil dólares, y fue entregado a Jennifer envuelto en un moño enorme justo para su fiesta de cumpleaños.









Todo quedó registrado en un video en donde se ve a la cantante subirse al costoso vehículo color rojo, y si bien todavía no subió su nueva adquisición a sus redes sociales, la cantante yy su pareja mostraron un pantallazo de lo que fue la celebración de este mega cumpleaños.